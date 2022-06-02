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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
АМКОДОР ПОДПИСАЛ КОНТРАКТ НА ПОСТАВКУ ТЕХНИКИ В КАЗАХСТАН
15:03 02.06.2022
ОАО «Амкодор» – управляющая компания холдинга» подписало коммерческий контракт по поставке дорожно-строительной и коммунальной техники в Казахстан.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, документ подписан в рамках визита в города Нур-Султан и Караганда делегации Минской области.
«Руководством холдинга «АМКОДОР» проработаны вопросы поставки в Казахстан дорожно-строительной, коммунальной, сельскохозяйственной и другой специальной техники», - отметили в пресс-службе.
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