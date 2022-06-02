МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

АМКОДОР ПОДПИСАЛ КОНТРАКТ НА ПОСТАВКУ ТЕХНИКИ В КАЗАХСТАН

15:03 02.06.2022 ОАО «Амкодор» – управляющая компания холдинга» подписало коммерческий контракт по поставке дорожно-строительной и коммунальной техники в Казахстан. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, документ подписан в рамках визита в города Нур-Султан и Караганда делегации Минской области. «Руководством холдинга «АМКОДОР» проработаны вопросы поставки в Казахстан дорожно-строительной, коммунальной, сельскохозяйственной и другой специальной техники», - отметили в пресс-службе.