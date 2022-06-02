Тайвань на фоне военного вторжения в Украину прекращает экспорт в Беларусь и Россию чипов с тактовой частотой более 25 МГц, а также литографическое оборудование, используемое для изготовления таких микросхем. Об этом сообщило местное издание Digitimes со ссылкой на Министерство торговли Тайваня.

Беларусь включена в санкционный список, поскольку она может помочь России импортировать такие товары, передает currenttime.tv.

Под запрет подпадает микропроцессорная техника, которая соответствует хотя бы одному из трех условий:

достигается уровень быстродействия 5 гигафлопс и выше, либо арифметическое логическое устройство имеет разрядность свыше 32 бит;

тактовая частота электронного компонента превышает 25 МГц;

один или более портов или интерфейсов обеспечивает скорость передачи между компонентами свыше 25 Мбайт/с.

Также ограничения коснулись отгружаемых в Россию и Беларусь микросхем: они должны иметь не более 144 контактов. Помимо этого, запрещаются поставки отдельных видов литографического оборудования, используемого для изготовления микросхем.