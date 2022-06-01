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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ ГОТОВА НАРАЩИВАТЬ ПОСТАВКИ В ПСКОВСКУЮ ОБЛАСТЬ ПАССАЖИРСКОЙ, ГРУЗОВОЙ И СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ


10:14 02.06.2022

Беларусь готова наращивать поставки в Псковскую область пассажирской, грузовой, дорожно-строительной, коммунальной и сельскохозяйственной техники, лифтов. Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко во время встречи с главой Псковской области Михаилом Ведерниковым в режиме видео-конференц-связи.

"Отмечается позитивная динамика торгово-экономического сотрудничества. Товарооборот по итогам прошлого года вырос на 45%. Положительная динамика сохранилась и по итогам первого квартала текущего года - рост на 61,7%. Растет и экспорт. Темпы в начале года у нас хорошие с учетом заложенного в документах фундамента. Эту динамику нам необходимо сохранить и до конца текущего года", - сказал Игорь Петришенко, которого цитирует сайт правительства.

По его мнению, возможности сотрудничества еще не исчерпаны.

"Особое значение в условиях западных санкций приобретает активизация работы по замещению поставок товаров из недружественных стран. Нам есть что предложить друг другу по расширению номенклатуры взаимной торговли, а также по созданию совместных производств. Мы обладаем достаточно хорошими ресурсами, чтобы обеспечить потребности Псковской области в современных грузовых, пассажирских, дорожно-строительных, коммунальных машинах и оборудовании. Особенно перспективным является сотрудничество по поставкам газомоторной техники, в частности автобусов МАЗ. Ходовые испытания нашего автобуса на газомоторном топливе успешно прошли в Псковской области", - отметил вице-премьер.

Белорусская сторона готова активизировать свое участие в программах развития агропромышленного комплекса Псковской области, наращивать поставки в регион продукции белорусского сельхозмашиностроения, включая энергонасыщенные тракторы, зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, зерносушильные комплексы, посевные и почвообрабатывающие агрегаты, которые не уступают мировым аналогам.

"Для наших псковских друзей интерес может представлять также строительство жилья и социальных объектов с привлечением кредитных ресурсов Банка развития Беларуси", - добавил Игорь Петришенко.

Кроме того, Беларусь заинтересована в увеличении объемов поставок на рынок Псковской области продукции "Могилевлифтмаша".

Вице-премьер также отметил положительный опыт межрегионального сотрудничества на примере взаимодействия соседних областей - Витебской и Псковской.

"Полагаю целесообразным эту положительную практику распространить и на другие регионы нашей страны. В ближайшее время соответствующие проекты документов мы представим на ваше рассмотрение", - резюмировал он.

В 2021 году товарооборот Беларуси с Псковской областью составил $155 млн и по сравнению с 2020-м увеличился на 45%, экспорт - $95,1 млн (рост на 44,4%). Сальдо положительное - $35,2 млн. В январе - марте 2022 года товарооборот составил $42,7 млн (рост на 61,7%), экспорт - $26,3 млн (на 56,3%). Положительное сальдо обеспечено в размере $9,9 млн.

Основу экспорта составили поставки специфических товаров, молока и сливок, замороженной говядины, рыбы, яиц, плит, листов, пленок из напористых пластмасс, медной проволоки, обуви с верхом из натуральной кожи, частей обуви. Среди основных позиций импорта - отходы и лом черных металлов, изолированные провода, кабели, мебель и ее части, папиросная бумага, обои, семена рапса, готовая и консервированная рыба, икра, электрические генераторы и двигатели.
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