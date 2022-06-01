ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) намерена организовать специальные торговые сессии по реализации белорусской лесопродукции на рынок Пакистана (с доставкой до конечного потребителя). Об этом рассказал начальник управления внешнеэкономической деятельности биржи Александр Башлий во время онлайн-переговоров с пакистанскими импортерами древесины.

Как сообщает Telegram-канал БУТБ, механизм специальных экспортных торговых сессий - один из самых эффективных инструментов для обеспечения регулярных поставок белорусских товаров на целевые рынки.

Например, в 2021 г. благодаря спецсессиям удалось существенно нарастить экспорт лесопродукции в Китай и Великобританию, а сейчас этот инструмент успешно применяется в торговле с Азербайджаном. В результате по итогам пяти месяцев 2022 г. поставки пиломатериалов на этот рынок выросли почти в 3 раза.

«Основное преимущество спецсессий для экспортеров - возможность предложить товар по конкурентной цене, а для зарубежных компаний - удобство логистики: они могут просто забрать приобретенные товары в стране назначения. В целом этот механизм способствует активизации торгово-экономического сотрудничества Беларуси и росту объемов биржевой торговли между странами», - отметил Александр Башлий.