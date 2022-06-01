МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

АМКОДОР И РОССИЙСКИЙ «СБЕРБАНК ЛИЗИНГ» ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

12:56 01.06.2022 ОАО «АМКОДОР» — управляющая компания холдинга» и АО «Сбербанк Лизинг» подписали соглашение о сотрудничестве. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, в соответствии с соглашением СберЛизинг стал официальным партнером белорусского производителя спецтехники. Всю технику можно приобрести с использованием программы субсидирования Республики Беларусь. «Продукция АМКОДОРа может стать отличной альтернативой дефицитным брендам и закрыть потребности наших клиентов в самом широком ассортименте спецтехники. Бесперебойность поставок дает возможность четко планировать производственный процесс, а наличие субсидии позволяет получить значительную экономическую выгоду», - прокомментировал генеральный директор АО «Сбербанк Лизинг» Вячеслав Спиров.