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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
АМКОДОР И РОССИЙСКИЙ «СБЕРБАНК ЛИЗИНГ» ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
12:56 01.06.2022
ОАО «АМКОДОР» — управляющая компания холдинга» и АО «Сбербанк Лизинг» подписали соглашение о сотрудничестве.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, в соответствии с соглашением СберЛизинг стал официальным партнером белорусского производителя спецтехники.
Всю технику можно приобрести с использованием программы субсидирования Республики Беларусь.
«Продукция АМКОДОРа может стать отличной альтернативой дефицитным брендам и закрыть потребности наших клиентов в самом широком ассортименте спецтехники. Бесперебойность поставок дает возможность четко планировать производственный процесс, а наличие субсидии позволяет получить значительную экономическую выгоду», - прокомментировал генеральный директор АО «Сбербанк Лизинг» Вячеслав Спиров.
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