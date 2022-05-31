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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАЗ ПЛАНИРУЕТ ОТКРЫТЬ НОВУЮ УЧЕБНУЮ АУДИТОРИЮ В АПАТИТАХ
11:35 01.06.2022
В 2023 году откроется новая учебная аудитория БЕЛАЗ в Апатитах. Соответствующее соглашение подписано между официальным представителем Белорусского автозавода компанией «АВТОТЕХИНМАШ» и филиалом Мурманского государственного арктического университета (МАГУ).
«Учебные аудитории БЕЛАЗ уже открыты в вузах Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, в Кузбассе, – отметил первый заместитель генерального директора по стратегическому развитию, инновационной деятельности и информационным технологиям Александр Ботвинник. – Соглашение о научно-техническом сотрудничестве БЕЛАЗа с филиалом МАГУ в Апатитах – это еще одна опорная точка, где работают наши стратегические партнеры. Важно, что ПАО «ФосАгро» уже имеет тесные взаимоотношения с университетом в подготовке квалифицированных специалистов. Фактически это симбиоз системы образования, производителя техники и ее потребителя».
Как сообщает пресс-служба ОАО «БелАЗ» — управляющая компания холдинга «БелАЗ-холдинг», для новой учебной аудитории уже выбрано помещение, разработан дизайн, обсуждены необходимые стенды. Здесь планируется установить VR-оборудование нового поколения, которое будет не только виртуально разъяснять работу того или иного узла, но и позволит проводить лабораторные работы по разборке-сборке редуктора мотор-колеса и других узлов карьерного самосвала.
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