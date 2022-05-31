|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|01.06.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДЕЛОВЫЕ КРУГИ МОСКВЫ ЛЕТОМ ПОСЕТЯТ ГОМЕЛЬСКУЮ ОБЛАСТЬ
10:15 01.06.2022
С открытием новых перспектив сотрудничества завершился в Москву визит делегации строительной отрасли Гомельской области, организованный региональным отделением БелТПП.
Как сообщает Telegram-канал «Гомельщина официально», члены белорусской делегации посетили международную выставку строительной техники и технологий CTT Expo-2022, провели встречи в Торгово-промышленной палате Москвы и переговоры с крупнейшими компаниями-застройщиками российской столицы.
Стороны обсудили вопросы импортозамещения и кооперации в строительной сфере, россияне поддержали предложения о поставках стройматериалов, проявили интерес к строительным услугам гомельских организаций.
В диалоге с представителями Префектуры Юго-Западного округа подошли вплотную к активизации подписанного ранее соглашения о сотрудничестве между Гомельской областью и ЮЗАО.
В ходе четырехдневных встреч выработана дорожная карта взаимодействия в строительной сфере и достигнуты предварительные договоренности об организации визита московских деловых кругов в Гомельскую область летом 2022 года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 01.06.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 31.05.2022
Курсы в банках
на 01.06.2022
Конвертация в банках
на 01.06.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте