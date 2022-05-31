С открытием новых перспектив сотрудничества завершился в Москву визит делегации строительной отрасли Гомельской области, организованный региональным отделением БелТПП.

Как сообщает Telegram-канал «Гомельщина официально», члены белорусской делегации посетили международную выставку строительной техники и технологий CTT Expo-2022, провели встречи в Торгово-промышленной палате Москвы и переговоры с крупнейшими компаниями-застройщиками российской столицы.

Стороны обсудили вопросы импортозамещения и кооперации в строительной сфере, россияне поддержали предложения о поставках стройматериалов, проявили интерес к строительным услугам гомельских организаций.

В диалоге с представителями Префектуры Юго-Западного округа подошли вплотную к активизации подписанного ранее соглашения о сотрудничестве между Гомельской областью и ЮЗАО.

В ходе четырехдневных встреч выработана дорожная карта взаимодействия в строительной сфере и достигнуты предварительные договоренности об организации визита московских деловых кругов в Гомельскую область летом 2022 года.