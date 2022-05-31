|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|01.06.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
НОВАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЛОЩАДКА ОАО «АМКОДОР» МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИИ
09:10 01.06.2022
Руководство ОАО «АМКОДОР» - управляющая компания холдинга» 30-31 мая находилось с визитом в Липецкой области Российской Федерации.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, на выставочной экспозиции крупного дилерского центра Липецкоблснаб были продемонстрированы наиболее распространенные модели машин «АМКОДОР», которые по функционалу не уступают западным аналогам, а в условиях санкций имеют значительное преимущество.
Модельный ряд «АМКОДОР» постоянно пополняется и сейчас холдинг ищет новую производственную площадку: Липецкая область – один из вариантов.
В рамках визита обсуждены вопросы сотрудничества.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 01.06.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 31.05.2022
Курсы в банках
на 01.06.2022
Конвертация в банках
на 01.06.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте