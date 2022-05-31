Руководство ОАО «АМКОДОР» - управляющая компания холдинга» 30-31 мая находилось с визитом в Липецкой области Российской Федерации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, на выставочной экспозиции крупного дилерского центра Липецкоблснаб были продемонстрированы наиболее распространенные модели машин «АМКОДОР», которые по функционалу не уступают западным аналогам, а в условиях санкций имеют значительное преимущество.

Модельный ряд «АМКОДОР» постоянно пополняется и сейчас холдинг ищет новую производственную площадку: Липецкая область – один из вариантов.

В рамках визита обсуждены вопросы сотрудничества.