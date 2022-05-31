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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ГЕНКОНСУЛЬСТВО РОССИИ ОТКРОЮТ В ГРОДНО
17:33 31.05.2022
В Гродно откроют Генконсульство России. Об этом журналистам сообщил посол Российской Федерации в Беларуси Борис Грызлов.
Он отметил, что решение об открытии в Гродно Генерального консульства Российской Федерации уже принято.
Как сообщает Telegram-канал Гродненского облисполкома, 31 мая в Гродно прошла встреча руководства области с послом России в Беларуси Борисом Грызловым.
Ключевыми вопросами во время встречи стали торгово-экономическое сотрудничество Гродненской области с Российской Федерацией, взаимодействие в сферах туризма и культуры, а также подготовка к IX Форуму регионов Беларуси и России.
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