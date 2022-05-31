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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


НАН БЕЛАРУСИ И ЦЕНТР МОЛЕКУЛЯРНОЙ ИММУНОЛОГИИ КУБЫ ОБСУДИЛИ ПУТИ СОТРУДНИЧЕСТВА


15:44 31.05.2022

Представители Национальной академии наук Беларуси во главе с заместителем председателя Президиума НАН Александром Кильчевским и руководство Центра молекулярной иммунологии (ЦМИ) Кубы обсудили перспективных направления и механизмы совместной деятельности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, в ходе состоявшихся 27 мая 2022 года онлайн переговоров стороны выразили большую заинтересованность в налаживании сотрудничества, а также отметили значительный потенциал его развития.

Среди возможных перспективных областей организации белорусско-кубинского взаимодействия были выделены следующие направления: разработка новых клеточных продуктов для лечения заболеваний человека в том числе из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток; разработка вакцин нового поколения против инфекционных заболеваний человека, создание и производство инновационных противораковых ДНК-вакцин с использованием технологии синтеза искусственных генов, применение высокопроизводительных аналитических методов (протеомика и метаболомика) для оптимизации производственных процессов получения биосимиляров терапевтически значимых моноклональных антител.

Белорусская сторона пригласила группу кубинских ученых посетить НАН Беларуси для ознакомления с деятельностью профильных организаций и предметного обсуждения конкретных шагов по реализации совместных проектов в ближайшей перспективе. В свою очередь кубинские коллеги пригласили белорусских ученых принять участие в организуемых Центром специализированных конференциях, запланированных на октябрь 2022 года.
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