Украинский Николаев прекращает сотрудничество с двумя белорусскими городами – Браславом и Могилевым. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Александр Сенкевич.

Согласно информации, соответствующие письма уже направлены в адрес исполнительных комитетов этих городов.

Кроме того, власти украинского города в одностороннем порядке расторгают договор о побратимстве между Николаевом и Могилевым.

«В условиях, когда Беларусь не просто поддерживает российскую войну против нашей страны, но и предоставляет войскам РФ свою территорию для накопления военной техники и обстрелов украинских городов баллистическими и крылатыми ракетами, никакого сотрудничества между нами не может быть. С теми, кто создал вокруг себя преступный авторитарый мир, нам не по дороге», - написал он.

Мэр Николаева также выразил надежду, что города построят новые партнерские отношения, когда "белорусский народ обретет независимость".