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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
УКРАИНСКИЙ НИКОЛАЕВ ПРЕКРАЩАЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С ДВУМЯ БЕЛОРУССКИМИ ГОРОДАМИ
11:36 31.05.2022
Украинский Николаев прекращает сотрудничество с двумя белорусскими городами – Браславом и Могилевым. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Александр Сенкевич.
Согласно информации, соответствующие письма уже направлены в адрес исполнительных комитетов этих городов.
Кроме того, власти украинского города в одностороннем порядке расторгают договор о побратимстве между Николаевом и Могилевым.
«В условиях, когда Беларусь не просто поддерживает российскую войну против нашей страны, но и предоставляет войскам РФ свою территорию для накопления военной техники и обстрелов украинских городов баллистическими и крылатыми ракетами, никакого сотрудничества между нами не может быть. С теми, кто создал вокруг себя преступный авторитарый мир, нам не по дороге», - написал он.
Мэр Николаева также выразил надежду, что города построят новые партнерские отношения, когда "белорусский народ обретет независимость".
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