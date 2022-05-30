ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
31.05.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


УКРАИНСКИЙ НИКОЛАЕВ ПРЕКРАЩАЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С ДВУМЯ БЕЛОРУССКИМИ ГОРОДАМИ


11:36 31.05.2022

Украинский Николаев прекращает сотрудничество с двумя белорусскими городами – Браславом и Могилевым. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Александр Сенкевич.

Согласно информации, соответствующие письма уже направлены в адрес исполнительных комитетов этих городов.

Кроме того, власти украинского города в одностороннем порядке расторгают договор о побратимстве между Николаевом и Могилевым.

«В условиях, когда Беларусь не просто поддерживает российскую войну против нашей страны, но и предоставляет войскам РФ свою территорию для накопления военной техники и обстрелов украинских городов баллистическими и крылатыми ракетами, никакого сотрудничества между нами не может быть. С теми, кто создал вокруг себя преступный авторитарый мир, нам не по дороге», - написал он.

Мэр Николаева также выразил надежду, что города построят новые партнерские отношения, когда "белорусский народ обретет независимость".
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 31.05.2022
валюта курс
EUR 2.6864
USD 2.5884
RUB 4.0620
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.05.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6864 -0.0836
USD 2.5884 -0.0127
RUB 4.0620 +0.1786
все курсы архив

Курсы в банках
на 31.05.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7350 2.7200
USD 2.5900 2.6000
RUB 3.3000 4.0000
подробнее

Конвертация в банках
на 31.05.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0700 1.0730
EUR/RUB 66.5000 80.0000
USD/RUB 62.0000 75.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте