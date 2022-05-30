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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПОСОЛЬСТВО ДАНИИ В МОСКВЕ ПРИОСТАНОВИЛО ПРИЕМ ВИЗОВЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ БЕЛОРУСОВ
10:22 31.05.2022
Посольство Дании в Москве приостановило прием визовых заявлений от белорусов.
Как сообщается на сайте визового центра Дании в Минске, белорусы не смогут оформить краткосрочные визы и вид на жительство в Данию в Минске, кроме официальных визитов.
Заявки приостановлены «до дальнейшего уведомления».
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