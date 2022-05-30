МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ПОСОЛЬСТВО ДАНИИ В МОСКВЕ ПРИОСТАНОВИЛО ПРИЕМ ВИЗОВЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ БЕЛОРУСОВ

10:22 31.05.2022 Посольство Дании в Москве приостановило прием визовых заявлений от белорусов. Как сообщается на сайте визового центра Дании в Минске, белорусы не смогут оформить краткосрочные визы и вид на жительство в Данию в Минске, кроме официальных визитов. Заявки приостановлены «до дальнейшего уведомления».