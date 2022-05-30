Ситуация с выездом из Грузии фур из закавказского региона и Турции усугубляется. Об этом говорится в сообщении посольства Беларуси в Грузии.

Согласно информации, очереди на выезд из Грузии (АПП Дариали) в сторону России (АПП Верхний Ларс) составляют более 100 километров и продолжают увеличиваться, время ожидания составляет 3-4 недели и более.

«Транспортные средства, движущиеся со стороны портов Грузии, а также со стороны границы с Азербайджаном на АПП Верхний Ларс, не доезжая Тбилиси, помещаются патрульной полицией в места стоянок для ожидания прохождения очереди. Время ожидания в таких местах составляет 1-2 недели. Данные места не обустроены туалетами, нет возможности пополнить запасы продуктов питания, воды, медикаментов и средств гигиены, а также провести валютно-обменные операции и снять наличные денежные средства. При выезде на автомобильную дорогу, ведущую к границе, сформирована очередь на обочине дороги. При подъезде к границе определено место стоянки для ожидания очереди на прохождение границы, с этой стоянки транспортные средства с скоропортящимися товарами пропускают по «зеленому коридору» в течение нескольких суток», - говорится в сообщении.

В связи с этим посольство рекомендует грузоперевозчикам прорабатывать альтернативные маршруты движения для выезда из Грузии (Тбилиси (Грузия) – АПП Красный мост (Грузия-Азербайджан) – МАПП Самур (Азербайджан) – АПП Яраг-Казмаляр (Россия) – Гомель (Беларусь). Маршрут через Азербайджан длиннее на 1000 км чем маршрут через АПП Верхний Ларс. При этом следует учитывать особенности прохождения Азербайджанской границы и прорабатывать этот маршрут дополнительно.

Кроме того, водителям, планирующим возвращение через АПП Верхний Ларс, посольство советует иметь запасы продуктов питания, воды, медикаментов и средств гигиены.