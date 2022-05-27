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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БОЛЕЕ 44 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛАТВИИ И ЛИТВЫ ПОСЕТИЛИ БЕЛАРУСЬ С НАЧАЛА ДЕЙСТВИЯ "БЕЗВИЗА"
16:20 30.05.2022
Более 44 тысяч человек из Латвии и Литвы посетили Беларусь с начала действия "безвиза". Об этом сообщает Telegram-канал Госпогранкомитета Беларуси.
«За полтора месяца возможностью безвизового въезда воспользовались 44375 иностранцев: 29427 граждан Литвы, 4179 неграждан и 10769 граждан Латвии», - говорится в сообщении.
За минувшие выходные, с 27 по 30 мая, в нашу страну въехало 2828 иностранцев: 2151 гражданин Литвы, 513 граждан и 164 негражданина Латвии.
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