МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

БОЛЕЕ 44 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛАТВИИ И ЛИТВЫ ПОСЕТИЛИ БЕЛАРУСЬ С НАЧАЛА ДЕЙСТВИЯ "БЕЗВИЗА"

16:20 30.05.2022 Более 44 тысяч человек из Латвии и Литвы посетили Беларусь с начала действия "безвиза". Об этом сообщает Telegram-канал Госпогранкомитета Беларуси. «За полтора месяца возможностью безвизового въезда воспользовались 44375 иностранцев: 29427 граждан Литвы, 4179 неграждан и 10769 граждан Латвии», - говорится в сообщении. За минувшие выходные, с 27 по 30 мая, в нашу страну въехало 2828 иностранцев: 2151 гражданин Литвы, 513 граждан и 164 негражданина Латвии.