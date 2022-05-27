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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАВИА ОТМЕНЯЕТ РЕЙСЫ В ТЕЛЬ-АВИВ ИЗ-ЗА ОТКАЗА ИЗРАИЛЯ ОБСЛУЖИВАТЬ САМОЛЕТЫ
14:19 30.05.2022
Авиационные власти Израиля отказали Белавиа в обслуживании самолетов в аэропорту Бен Гурион, в связи с чем авиакомпания вынуждена отменить ранее запланированные рейсы в Тель-Авив.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе национального авиаперевозчика, Израиль сообщил о своем решении, несмотря на то что первоначально, 15 мая 2022 года, было выдано официальное разрешение на полеты и утверждена программа рейсов по новому расписанию (с технической посадкой в Баку).
«На основании выданного разрешения авиакомпания начала продажи авиабилетов на новые рейсы, первый из которых был запланирован уже 2 июня. Внезапное решение израильской стороны отменить прежние договоренности вызывает удивление», – отметил генеральный директор авиакомпании Игорь Чергинец.
В связи с отказом Израиля авиакомпания вынуждена отменить все запланированные рейсы вплоть до конца летнего сезона (27 октября 2022 года).
Пассажирам, которые приобрели авиабилеты на рейсы Минск-Тель-Авив-Минск ранее, а также на рейсы по новому маршруту через Баку, гарантируется возврат стоимости в полном объеме. Для возврата следует обратиться по месту приобретения билетов.
В компании приносят извинения за данную ситуацию.
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