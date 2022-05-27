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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ИНДОНЕЗИЯ УПРОЩАЕТ ВИЗОВЫЙ РЕЖИМ ДЛЯ БЕЛОРУСОВ
13:00 30.05.2022
Граждане Беларуси с 30 мая смогут въехать на территорию Индонезии по упрощенным визовым правилам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз туристического офиса Индонезии в России.
Беларусь внесена в расширенный список из 72 стран, граждане которых имеют возможность оформлять визу по прибытии. Соответствующее постановление приняло Министерство юстиции и прав человека Индонезии 27 мая 2022 года. Помимо Беларуси, в список были добавлены Бахрейн, Босния и Герцеговина, Египет, Иордания, Кувейт, Марокко, Оман, Перу, Россия, Сербия и Украина.
Виза по прибытии (VOA, или Visa on arrival) будет оформляться на 30 календарных дней с возможностью однократного продления еще на 30 дней. Первоначальная стоимость составляет 35 долларов.
Чтобы избежать карантина, необходимо иметь COVID-сертификат о вакцинации (подойдет даже «Спутник V») для взрослых. Также при себе должны быть загранпаспорт со сроком действия не менее шести месяцев на момент въезда, медстраховка на 25 тысяч долларов и билет для выезда из Индонезии.
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