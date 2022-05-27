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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
С 1 ИЮНЯ ПО 31 АВГУСТА 2022 ГОДА ПРИГРАНИЧНАЯ ЗОНА В ТРЕХ РАЙОНАХ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ БУДЕТ ЗАКРЫТА
11:40 30.05.2022
С 1 июня по 31 августа 2022 года ограничивается въезд (вход), временное пребывание граждан в пограничной полосе на территории Брагинского, Лоевского и Хойникского районов Гомельской области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госпогранкомитете Беларуси, в этот период также приостанавливается выдача пропусков в пограничную полосу на территории вышеперечисленных районов Гомельской области.
Решение принято «в целях обеспечения пограничной безопасности», - прокомментировали в Госпогранкомитете.
«Вводимые ограничения не распространяются на лиц, выполняющих трудовые (служебные) обязанности, участвующих в мероприятиях по охране Государственной границы на указанной территории», - уточнили в ведомстве.
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