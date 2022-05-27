С 1 июня по 31 августа 2022 года ограничивается въезд (вход), временное пребывание граждан в пограничной полосе на территории Брагинского, Лоевского и Хойникского районов Гомельской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госпогранкомитете Беларуси, в этот период также приостанавливается выдача пропусков в пограничную полосу на территории вышеперечисленных районов Гомельской области.

Решение принято «в целях обеспечения пограничной безопасности», - прокомментировали в Госпогранкомитете.

«Вводимые ограничения не распространяются на лиц, выполняющих трудовые (служебные) обязанности, участвующих в мероприятиях по охране Государственной границы на указанной территории», - уточнили в ведомстве.