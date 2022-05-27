ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
30.05.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


С 1 ИЮНЯ ПО 31 АВГУСТА 2022 ГОДА ПРИГРАНИЧНАЯ ЗОНА В ТРЕХ РАЙОНАХ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ БУДЕТ ЗАКРЫТА


11:40 30.05.2022

С 1 июня по 31 августа 2022 года ограничивается въезд (вход), временное пребывание граждан в пограничной полосе на территории Брагинского, Лоевского и Хойникского районов Гомельской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госпогранкомитете Беларуси, в этот период также приостанавливается выдача пропусков в пограничную полосу на территории вышеперечисленных районов Гомельской области.

Решение принято «в целях обеспечения пограничной безопасности», - прокомментировали в Госпогранкомитете.

«Вводимые ограничения не распространяются на лиц, выполняющих трудовые (служебные) обязанности, участвующих в мероприятиях по охране Государственной границы на указанной территории», - уточнили в ведомстве.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.05.2022
валюта курс
EUR 2.7700
USD 2.6011
RUB 3.8834
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.05.2022
валюта курс +/-
EUR 2.7700 +0.1246
USD 2.6011 +0.0579
RUB 3.8834 -0.2711
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.05.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8050 2.8300
USD 2.6150 2.6500
RUB 3.3000 3.9200
подробнее

Конвертация в банках
на 30.05.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0720 1.0900
EUR/RUB 71.5000 86.0067
USD/RUB 66.5000 80.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте