МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПАРКА «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» ПРЕДСТАВИЛИ В ТУРЦИИ

10:45 30.05.2022 Администрация индустриального парка «Великий камень» совместно с посольством Беларуси в Турции провели презентации и круглый стол с представителями турецких бизнес-кругов. Как сообщает сайт парка, руководство администрации посетило Ассоциацию независимых промышленников и предпринимателей Турции, а также Совет по внешнеэкономическим связям Турции. Кроме того, состоялись переговоры с потенциальными инвесторами. Достигнута договоренность об организации онлайн-встреч и визитов в «Великий камень» для ознакомления с его инфраструктурой.