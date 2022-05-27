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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПАРКА «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» ПРЕДСТАВИЛИ В ТУРЦИИ
10:45 30.05.2022
Администрация индустриального парка «Великий камень» совместно с посольством Беларуси в Турции провели презентации и круглый стол с представителями турецких бизнес-кругов.
Как сообщает сайт парка, руководство администрации посетило Ассоциацию независимых промышленников и предпринимателей Турции, а также Совет по внешнеэкономическим связям Турции.
Кроме того, состоялись переговоры с потенциальными инвесторами. Достигнута договоренность об организации онлайн-встреч и визитов в «Великий камень» для ознакомления с его инфраструктурой.
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