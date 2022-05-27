Беларусь отменила необходимость предъявления ПЦР-теста при въезде в страну. Об этом сообщает Telegram-канал Госпогранкомитета Беларуси.

«С 00 часов 28 мая упрощается порядок въезда иностранных граждан в Республику Беларусь. Согласно решению оперативно-ситуационного штаба при Совете министров, иностранные граждане смогут прибывать в Беларусь без предъявления ПЦР-тестов и документов, подтверждающих вакцинацию против COVID-19», - говорится в сообщении.

Вся информация о правилах пересечения белорусской границы размещена на интернет-портале Госпогранкомитета.