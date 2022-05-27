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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ОТМЕНИЛА НЕОБХОДИМОСТЬ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПЦР-ТЕСТА ПРИ ВЪЕЗДЕ В СТРАНУ
09:09 30.05.2022
Беларусь отменила необходимость предъявления ПЦР-теста при въезде в страну. Об этом сообщает Telegram-канал Госпогранкомитета Беларуси.
«С 00 часов 28 мая упрощается порядок въезда иностранных граждан в Республику Беларусь. Согласно решению оперативно-ситуационного штаба при Совете министров, иностранные граждане смогут прибывать в Беларусь без предъявления ПЦР-тестов и документов, подтверждающих вакцинацию против COVID-19», - говорится в сообщении.
Вся информация о правилах пересечения белорусской границы размещена на интернет-портале Госпогранкомитета.
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