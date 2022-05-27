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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
РУКОВОДСТВО МАЗА И БАНКА "РОССИЯ" ОБСУДИЛИ ПОСТАВКИ АВТОБУСОВ В РАМКАХ ТРАНСПОРТНОЙ РЕФОРМЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
15:13 27.05.2022
Руководство Акционерного Банка "Россия" во главе со старшим вице-президентом, управляющим директором по корпоративному бизнесу по Северо-Западному Федеральному округу Юрием Красковским 26 мая посетило Минский автомобильный завод.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, гендиректор МАЗа Валерий Иванкович ознакомил гостей с работой автосборочного и автобусного заводов, рассказал о процессе производства. В ходе встречи стороны обсудили поставки автобусов в рамках транспортной реформы Санкт-Петербурга.
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