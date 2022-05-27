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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ИТАЛИЯ ОБСУЖДАЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ИЗ БЕЛОРУССКОГО СЫРЬЯ
09:43 27.05.2022
Беларусь всегда открыта для предложений по взаимодействию в области развития бизнеса. Об этом заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов на встрече с представителями бизнеса Италии.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, в ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества между Беларусью и Италией в области производства и реализации продуктов питания из белорусского сырья по итальянским технологиям и рецептам, инвестиций в ресторанный бизнес, совместных проектов в масло-жировой отрасли.
По итогам встречи участники решили продолжить диалог на уровне экспертов с представителями Минского мясокомбината по производству колбасных и мясных изделий, Белгоспищепрома по розливу и реализации оливкового масла в Беларуси, Ассоциации рестораторов Беларуси по вопросу инвестиционного сотрудничества в области ресторанного бизнеса.
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