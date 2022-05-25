Работа по выстраиванию торгово-экономических отношений Беларуси и Китая способствует продвижению белорусского экспорта. Об этом 25 мая 2022 года заявила заместитель министра экономики Алеся Абраменко, выступая с докладом на шестом заседании комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству, проходившем в гибридном формате.

По ее словам, по итогам первого квартала текущего года товарооборот Беларуси и Китая составил $1,2 млрд. Наша страна входит в топ-10 поставщиков в Поднебесную калийных удобрений, молочной сыворотки, мясной продукции, рапсового масла.

«Такие результаты обеспечены последовательной комплексной работой совместной Комиссии. Аккредитуются новые производители мясо-молочной продукции в Китай. Задействованы прогрессивные подходы – два белорусских производителя допущены на китайский рынок по итогам видеоинспекции. В целях упрощения торговых процедур функционирует соответствующая двусторонняя рабочая группа. Сформированы и переданы китайской стороне отраслевые экспортные заявки почти на 2 млрд долл. Проведено более семидесяти совместных форумов и семинаров по продвижению экспорта с последнего заседания нашей комиссии. Состоялось 4 раунда переговоров двусторонних рабочих групп по проекту Соглашения о торговле услугами и осуществлении инвестиций. Практически финализировано содержание ряда основных глав. Цель – подписать соглашение в 2023 году», – отметила заместитель министра экономики.

В своем докладе Алеся Абраменко предложила ряд перспективных направлений по углублению торгового сотрудничества.

«Во-первых, необходимо приумножить прямые контакты между бизнесом двух стран.

Во-вторых, расширить ассортимент поставляемой в Китай продукции. Это один из приоритетов в работе нашего Правительства, и мы глубоко заинтересованы в поддержке со стороны Китая в допуске новых предприятий.

В-третьих, продвигать новые механизмы расширения двусторонней торговли. Акцент – на создании совместных экспортно-импортных компаний, позиционирование белорусских товаров на китайских электронных торговых площадках.

В-четвертых, развивать логистику, главным образом, за счет оперативной доставки грузов по железной дороге. Новые «зеленые коридоры» позволят более оперативно осуществлять транзитные перевозки продукции до места назначения.

В-пятых, наращивать инвестиционное сотрудничество в рамках действующих двусторонних проектов, совместно работать над созданием новых импортозамещающих предприятий. Активизировать данную работу предлагается через призму развития индустриального парка «Великий камень» и углубления межрегионального сотрудничества.

Реализация озвученных подходов будет способствовать дальнейшему комплексному углублению наших партнерских отношений», – резюмировала заместитель министра экономики.