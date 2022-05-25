Руководство крупной иракской многопрофильной компании - импортера широкого ассортимента продукции в страны Ближнего Востока 25 мая 2022 года посетило СЭЗ «Гродноинвест».

Как сообщает сайт СЭЗ, представители иракской компании изучили инвестиционный потенциал Гродненской области, посетили индустриальные площадки СЭЗ «Гродноинвест» в Гродно, а также ознакомились с продукцией предприятий-резидентов СООО «Мебель-Неман», ООО «Голдоптима» и Группы компаний «ЗОВ». По итогам визита компания выразила заинтересованность в импорте белорусской мебели на рынки стран Ближнего Востока.

Деревообработка является одним из ключевых отраслевых направлений в СЭЗ «Гродноинвест». Она формирует треть всего промышленного производства и экспорта продукции. В Гродненской области создан эффективный мебельный кластер из более чем 20 предприятий-резидентов СЭЗ «Гродноинвест», которые изготавливают широкий ассортимент продукции с глубокой переработкой древесины и высокой добавленной стоимостью.