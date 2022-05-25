|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.05.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ИРАКСКИЙ БИЗНЕС ЗАИНТЕРЕСОВАН В ЗАКУПКАХ ПРОДУКТОВ ДЕРЕВООБРАБОТКИ РЕЗИДЕНТОВ СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ»
15:35 26.05.2022
Руководство крупной иракской многопрофильной компании - импортера широкого ассортимента продукции в страны Ближнего Востока 25 мая 2022 года посетило СЭЗ «Гродноинвест».
Как сообщает сайт СЭЗ, представители иракской компании изучили инвестиционный потенциал Гродненской области, посетили индустриальные площадки СЭЗ «Гродноинвест» в Гродно, а также ознакомились с продукцией предприятий-резидентов СООО «Мебель-Неман», ООО «Голдоптима» и Группы компаний «ЗОВ». По итогам визита компания выразила заинтересованность в импорте белорусской мебели на рынки стран Ближнего Востока.
Деревообработка является одним из ключевых отраслевых направлений в СЭЗ «Гродноинвест». Она формирует треть всего промышленного производства и экспорта продукции. В Гродненской области создан эффективный мебельный кластер из более чем 20 предприятий-резидентов СЭЗ «Гродноинвест», которые изготавливают широкий ассортимент продукции с глубокой переработкой древесины и высокой добавленной стоимостью.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 26.05.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 25.05.2022
Курсы в банках
на 26.05.2022
Конвертация в банках
на 25.05.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте