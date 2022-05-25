МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

БЕЛАРУСЬ И КИТАЙ БУДУТ УКРЕПЛЯТЬ ПАРТНЕРСТВО В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

14:11 26.05.2022 В индустриальном парке «Великий камень» 25 мая 2022 года состоялось шестое заседание комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минпроме, по итогам заседания подписан меморандум о сотрудничестве между Министерством промышленности Беларуси и Китайской торговой палатой по импорту и экспорту машиностроительной и электронной продукции. Меморандум направлен на укрепление белорусско-китайского партнерства в сфере промышленности.