В ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) растет число участников торгов из Башкортостана. Это было отмечено в ходе заседания рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Республики Башкортостан Российской Федерации, которое состоялось 24 мая 2022 г. в Уфе.

«В 2022 г. в дополнение к уже работающим на белорусской биржевой площадке четырем компаниям из Башкортостана для участия в торгах аккредитовались еще четыре новые компании. То есть буквально за неполные 5 месяцев их количество удвоилось. Считаю это практическим результатом визита бизнес-делегации данного региона России в центральный офис биржи в декабре прошлого года. Это мероприятие, по сути, послужило толчком для активизации взаимодействия между Беларусью и Башкортостаном в сфере биржевой торговли», – подчеркнул начальник управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Александр Башлий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в качестве одного из наиболее перспективных направлений для дальнейшего развития биржевой торговли Беларуси и Башкирии рассматривается продукция сельскохозяйственной отрасли. В первую очередь это растительные масла, а также шроты, жмыхи и семена масличных культур.

По итогам прошлого года на данные позиции пришлось порядка 70% от общего объема экспорта товаров агропромышленного комплекса Башкортостана. В то же время планируется нарастить поставки в Башкортостан товаров белорусского производства – прежде всего машин и техники, которая широко представлена на биржевой B2B-площадке промышленных и потребительских товаров.

В своей презентации Александр Башлий также затронул вопрос использования БУТБ как инструмента для транзитной торговли предприятий Республики Башкортостан с компаниями из Европейского союза и Китая. За прошлый год сумма таких сделок, совершенных участниками из различных регионов РФ, превысила $7 млн. По мнению представителя БУТБ, это дополнительная возможность для башкирских экспортеров, стремящихся диверсифицировать рынки сбыта.