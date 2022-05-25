Первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Ляхнович провел переговоры с заместителем министра территориального управления и инфраструктур Армении Арменом Симоняном.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса Беларуси, главной темой встречи, которая прошла в Бишкеке в рамках 5-го заседания Совета руководителей уполномоченных органов в области транспорта государств-членов ЕАЭС, стало обсуждение либерализации международных автомобильных перевозок грузов.

Стороны договорились провести в ближайшее время совместную смешанную комиссию и протокольно закрепить выработанные решения.