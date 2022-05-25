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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И АРМЕНИЯ ОБСУЖДАЮТ ПОЛНУЮ ЛИБЕРАЛИЗАЦИЮ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТОПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ
12:54 26.05.2022
Первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Ляхнович провел переговоры с заместителем министра территориального управления и инфраструктур Армении Арменом Симоняном.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса Беларуси, главной темой встречи, которая прошла в Бишкеке в рамках 5-го заседания Совета руководителей уполномоченных органов в области транспорта государств-членов ЕАЭС, стало обсуждение либерализации международных автомобильных перевозок грузов.
Стороны договорились провести в ближайшее время совместную смешанную комиссию и протокольно закрепить выработанные решения.
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