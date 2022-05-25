ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
26.05.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


КРУПНЫЕ ПРОМПРЕДПРИЯТИЯ БЕЛАРУСИ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ К ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЕ МСП.РФ


11:42 26.05.2022

Крупнейшие белорусские промышленные предприятия разместили свой спрос на Цифровой платформе МСП.РФ и уже нашли первых представителей российского малого и среднего бизнеса, готовых стать их поставщиками.

Как сообщает АО «Корпорация «МСП», в числе тех, кто воспользовался сервисом «Производственная кооперация и сбыт», такие белорусские гиганты, как МТЗ, МАЗ и «Гомсельмаш».

Готовность стать поставщиками компаний из соседнего государства уже выразили 30 российских малых и средних предприятий. Они откликнулись на запросы белорусских промышленников, а семь российских предприятий получили предложения о сотрудничестве от белорусской стороны и разрабатывают сейчас детальные коммерческие предложения.

«В условиях санкций развитие контактов с представителями надежных стран-партнеров — один из векторов, который требует особого внимания. Наш бизнес давно и успешно работает с коллегами из Белоруссии, и сейчас наши взаимоотношения выходят на качественно новый уровень. Мы рассчитываем, что первый опыт международной кооперации с белорусскими предприятиями на базе Цифровой платформы МСП.РФ будет успешно масштабироваться. Мы также прорабатываем вопрос подключения к сервису «Производственная кооперация и сбыт» представителей Азербайджана и Армении», - сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Сейчас на Цифровой платформе МСП.РФ размещен спрос белорусских предприятий, который включает 100 наименований промышленной продукции и комплектующих. В ближайшее время этот перечень пополнится списком потребностей от еще более 10 компаний из Могилевской области.

В числе приоритетных задач Корпорации МСП — помощь российским малым и средним производственным предприятиям в поиске партнеров и продвижении продукции за рубежом. Для этого используются в том числе возможности сервиса «Производственная кооперация и сбыт» на Цифровой платформе МСП.РФ, созданной в рамках нацпроекта по поддержке предпринимательства под кураторством первого вице-премьера Андрея Белоусова.

«Производственная кооперация и сбыт» — это сервис для бесплатного доступа к базе верифицированных отечественных производственных компаний, а также возможность разместить информацию о себе для привлечения заказчиков. Его задача — развитие кооперационных связей между потенциальными поставщиками и покупателями продукции, в том числе импортозамещающей, произведенной на территории страны.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.05.2022
валюта курс
EUR 2.5824
USD 2.4587
RUB 4.3879
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.05.2022
валюта курс +/-
EUR 2.5824 -0.0278
USD 2.4587 -0.0061
RUB 4.3879 +0.0891
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.05.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6700 2.6900
USD 2.5400 2.5500
RUB 3.3000 4.2000
подробнее

Конвертация в банках
на 25.05.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0680 1.0810
EUR/RUB 63.0000 80.0000
USD/RUB 60.0000 74.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте