Премьер-министр Беларуси Роман Головченко примет участие в Евразийском экономическом форуме, который пройдет 26 мая в Бишкеке в формате видеоконференции.

Как сообщает Telegram-канал правительства Беларуси, деловая программа форума состоит из шести панельных дискуссий, предусматривающих обсуждение перспектив стратегического развития евразийской интеграции, возможностей обеспечения экономической стабильности государств ЕАЭС, вопросов в сфере промышленности, агропромышленного комплекса, энергетической, транспортной инфраструктуры, цифровой повестки, а также новых направлений взаимодействия в рамках союза

Форум откроет панельная дискуссия «Перспективы стратегического развития евразийской интеграции в эпоху глобальных изменений», спикерами которой станут члены Совета Евразийской экономической комиссии - заместители глав правительств стран ЕАЭС. От белорусской стороны выступит вице-премьер Игорь Петришенко

Планируется, что в мероприятиях форума также примут участие представители органов государственной власти, науки и бизнеса стран ЕАЭС