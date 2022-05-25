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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР БЕЛАРУСИ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ
11:10 26.05.2022
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко примет участие в Евразийском экономическом форуме, который пройдет 26 мая в Бишкеке в формате видеоконференции.
Как сообщает Telegram-канал правительства Беларуси, деловая программа форума состоит из шести панельных дискуссий, предусматривающих обсуждение перспектив стратегического развития евразийской интеграции, возможностей обеспечения экономической стабильности государств ЕАЭС, вопросов в сфере промышленности, агропромышленного комплекса, энергетической, транспортной инфраструктуры, цифровой повестки, а также новых направлений взаимодействия в рамках союза
Форум откроет панельная дискуссия «Перспективы стратегического развития евразийской интеграции в эпоху глобальных изменений», спикерами которой станут члены Совета Евразийской экономической комиссии - заместители глав правительств стран ЕАЭС. От белорусской стороны выступит вице-премьер Игорь Петришенко
Планируется, что в мероприятиях форума также примут участие представители органов государственной власти, науки и бизнеса стран ЕАЭС
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