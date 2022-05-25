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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛЛЕСБУМПРОМ И КИТАЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПО ОБОРОТУ ДРЕВЕСИНЫ И ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ БУДУТ СОТРУДНИЧАТЬ
09:08 26.05.2022
Меморандум о сотрудничестве в области импорта и экспорта продукции деревообработки между концерном «Беллесбумпром» и Китайской Ассоциацией по обороту древесины и лесопромышленной продукции подписан 25 мая 2022 года в «Великом камне».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, подписанный меморандум направлен на развитие и укрепление сотрудничества сторон в области импорта и экспорта продукции деревообработки, повышение его результативности, анализ проблем взаимной торговли и поиск взаимоприемлемых путей их решения.
Концерн и Ассоциация будут способствовать дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества в области импорта и экспорта продукции деревообработки на принципах долгосрочного партнерства, отвечающего интересам обеих сторон.
В рамках меморандума совместно будут организовываться выставки, ярмарки, деловые встречи. Специалисты будут обмениваться экономической, правовой, научно-технической и иной информацией по направлениям сотрудничества.
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