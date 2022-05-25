Администрация индустриального парка «Великий камень» и Корпорация развития Башкортостана подписали меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает сайт парка, документ подписан 24 мая 2022 года в Уфе в рамках заседания рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Башкорстана.

Меморандум направлен на развитие деловых связей парка с Республикой Башкортостан, взаимодействия по вопросам улучшения бизнес-среды и инвестиционного климата. Кроме того, стороны будут оказывать содействие в проведении различных совместных мероприятий.

Во время заседания руководство администрации также презентовало индустриальный парк «Великий камень» и созданные условия для ведения бизнеса.