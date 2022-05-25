|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|25.05.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
АДМИНИСТРАЦИЯ «ВЕЛИКОГО КАМНЯ» И КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ БАШКОРТОСТАНА ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
17:29 25.05.2022
Администрация индустриального парка «Великий камень» и Корпорация развития Башкортостана подписали меморандум о сотрудничестве.
Как сообщает сайт парка, документ подписан 24 мая 2022 года в Уфе в рамках заседания рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Башкорстана.
Меморандум направлен на развитие деловых связей парка с Республикой Башкортостан, взаимодействия по вопросам улучшения бизнес-среды и инвестиционного климата. Кроме того, стороны будут оказывать содействие в проведении различных совместных мероприятий.
Во время заседания руководство администрации также презентовало индустриальный парк «Великий камень» и созданные условия для ведения бизнеса.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.05.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 25.05.2022
Курсы в банках
на 25.05.2022
Конвертация в банках
на 25.05.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте