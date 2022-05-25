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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ БУДУТ РАЗВИВАТЬ БИРЖЕВУЮ ТОРГОВЛЮ ПРОДУКЦИЕЙ АПК


15:34 25.05.2022

Беларусь и Нижегородская область будут развивать биржевую торговлю продукцией АПК. Такая договоренность достигнута 24 мая на встрече делегации ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) с министром сельского хозяйства Нижегородской области Николаем Денисовым в рамках международного форума "Время экспорта".

Министерство выразило готовность содействовать в привлечении на БУТБ производителей зерновых и масличных культур и поставщиков кормовых добавок, востребованных в Беларуси. В свою очередь белорусские экспортеры смогут выйти непосредственно на потребителей из региона. Сейчас нижегородские компании закупают на бирже кожевенное сырье и молочную продукцию, однако товарная номенклатура расширяется.

Как сообщает Telegram-канал БУТБ, первые шаги по реализации договоренностей уже сделаны. По итогам форума документы на аккредитацию подали производители соевого, рапсового и подсолнечного шрота и крупные экспортеры пшеницы, ячменя, кукурузы и тритикале. Скоро эти товары будут доступны для приобретения на бирже.
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