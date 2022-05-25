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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


МАЗ ОТКРЫЛ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ


14:11 25.05.2022

Минский автомобильный завод открыл региональный центр МАЗ-ЮГ в Ростовской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, это первый пилотный проект флагмана белорусского автомобилестроения в рамках строительства сети многофункциональных центров в стратегических локациях Российской Федерации.

ООО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МАЗ ЮГ» создан для стимулирования продаж автотехники, продвижения бренда МАЗ, а также повышения уровня организации сервисной поддержки автотехники МАЗ в Южном и Северо-Кавказском Федеральных округах.

Находящийся в стадии строительства новый современный комплекс – это очередной этап развития товаропроводящей сети Минского автомобильного завода в России.

Создание собственного фирменного автотехцентра МАЗ в Ростовской области позволит контролировать соблюдение корпоративных стандартов завода и увеличить объем сбыта запасных частей под брендом МАЗ. Реализация проекта также даст возможность исключить использование контрафактной продукции, повысить надежность автотехники белорусского предприятия и, как результат, обеспечит повышение лояльности к бренду и увеличение объема реализации техники в регионе.

Региональный центр будет представлять собой участок текущего ремонта техники (общей площадью 700 м2), совмещенный с линией ТО, агрегатным участком и вспомогательными помещениями и участок мойки общей площадью 140 м2. Здесь будут расположены административные помещения с зоной ожидания клиентов, переговорными комнатами общей площадью 500 м2, складские помещения для централизованного хранения запчастей с целью последующей реализации через сервисную станцию, а также для оптово-розничной торговли в отдельном здании общей площадью 720 м2. На территории центра предусмотрена стоянка на 68 машиномест общей площадью 3,9 тысяч квадратных метров.

Строительство собственного современного регионального центра МАЗ отвечает стандартам завода-производителя и полностью соответствует концепции 3S – функционирование в комплексе отдела продаж, сервисного центра, а также отдела по реализации запасных частей.
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