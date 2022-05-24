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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛТАМОЖСЕРВИС ПРЕДСТАВИЛ СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ НА БЕЛОРУССКО-КИТАЙСКОЙ БИРЖЕ КОНТАКТОВ ПО ЛОГИСТИКЕ
12:24 25.05.2022
Представители главного управления развития и продаж РУП «Белтаможсервис» приняли участие в Белорусско-китайской бирже контактов по логистике, которая прошла онлайн 24 мая 2022 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Белтаможсервис», участие в бирже приняли логистические компании Беларуси и Китая.
РУП «Белтаможсервис» представило широкому кругу участников транспортно-экспедиционную деятельность, логистические и складские возможности предприятия. Особое внимание было уделено деятельности компании по доставке товаров в Китай и обратно железнодорожным транспортом в составе организованных контейнерных поездов. «Белтаможсервис» подключился к инициативе «Один пояс – один путь» в 2016 году, начав оказывать данный вид услуг.
Используя развитую складскую инфраструктуру, «Белтаможсервис» имеет значительный опыт консолидации товаров белорусских и иностранных экспортеров в рамках взаимной торговли с Китаем. При этом предприятие оказывает полный комплекс услуг, начиная от формирования партий товаров, получения необходимых разрешительных документов, взаимодействием с государственными органами, помещения под соответствующую таможенную процедуру, заканчивая непосредственной доставкой товаров грузополучателям до места реализации.
Одним из преимуществ предприятия является наличие собственных железнодорожных подъездных путей и контейнерных площадок.
Мероприятие организовало посольство Беларуси в Китайской Народной Республике совместно с профессиональными ассоциациями двух стран.
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