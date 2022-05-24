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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ОАО «БЕЛВИТУНИФАРМ» ПЛАНИРУЕТ УВЕЛИЧИТЬ ЭКСПОРТ ВЕТПРЕПАРАТОВ В АЗЕРБАЙДЖАН
11:29 25.05.2022
Генеральный директор ОАО «БелВитунифарм» Сергей Большаков в рамках визита в составе правительственной делегации Беларуси в Азербайджан провел ряд встреч и переговоров.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в результате переговоров с азербайджанскими компаниями определен перечень ветеринарных препаратов, которые будут дополнительно зарегистрированы в Азербайджане, что увеличит экспорт в эту страну.
Кроме того, с Институтом пищевой безопасности Азербайджана определена необходимость визита делегации ОАО «БелВитунифарм» для определения совместно с Министерством экономики Азербайджана формы создания совместного производства ветпрепаратов на территории Азербайджана.
ОАО «БелВитунифарм» предлагает своим партнерам не только снабжение биологическими импортозамещающими ветеринарными препаратами собственного производства для обеспечения биологической безопасности стран-партнеров, но и готовые комплексные решения «под ключ».
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