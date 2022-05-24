Генеральный директор ОАО «БелВитунифарм» Сергей Большаков в рамках визита в составе правительственной делегации Беларуси в Азербайджан провел ряд встреч и переговоров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в результате переговоров с азербайджанскими компаниями определен перечень ветеринарных препаратов, которые будут дополнительно зарегистрированы в Азербайджане, что увеличит экспорт в эту страну.

Кроме того, с Институтом пищевой безопасности Азербайджана определена необходимость визита делегации ОАО «БелВитунифарм» для определения совместно с Министерством экономики Азербайджана формы создания совместного производства ветпрепаратов на территории Азербайджана.

ОАО «БелВитунифарм» предлагает своим партнерам не только снабжение биологическими импортозамещающими ветеринарными препаратами собственного производства для обеспечения биологической безопасности стран-партнеров, но и готовые комплексные решения «под ключ».