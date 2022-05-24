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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛОРУССКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ОТКРЫЛ СЧЕТА В ЦЕНТРАЛЬНОМ ДЕПОЗИТАРИИ КАЗАХСТАНА


10:45 25.05.2022

РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» и АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» Казахстана установили деловые отношения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «РЦДЦБ», в результате белорусскому Центральному депозитарию открыты счета в Центральном депозитарии Казахстана как для учета ценных бумаг, так и денежных средств.

Ожидается, что открытие счетов Центрального депозитария Республики Беларусь в Центральном депозитарии Республики Казахстан позволит субъектам экономики осуществлять трансграничные операции с ценными бумагами, создаст условия для размещения и обращения на белорусском рынке ценных бумаг эмитентов-нерезидентов, расширит инвестиционные возможности участников белорусского финансового рынка.

В настоящее время Центральным депозитарием Беларуси установлены корреспондентские отношения с центральными депозитариями Российской Федерации, Казахстана, Армении, Азербайджана и Кыргызстана. Двусторонние депозитарные мосты действуют со всеми центральными депозитариями государств-членов ЕАЭС.
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