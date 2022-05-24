Генеральное консульство Беларуси в Мумбаи с 24 мая 2022 г. начало принимать граждан по консульским вопросам (выдача/обмен паспортов, выдача свидетельств на возвращение, совершение нотариальных действий, выдача виз и др.).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, прием осуществляется по вторникам и четвергам с 10.00 до 12.00 по адресу: 400021, Республика Индия, штат Махараштра, Мумбаи, р-н Нариман Поинт, ул. Барристер Раджни Пател Мардж, здание «Баджадж Бхаван», 6 этаж, офис 51.

В случае необходимости прием вне указанного графика может быть проведен в другое время по согласованию с Генконсульством. Контакты для связи: тел. +91 22 4603 6546, электронная почта: .

За совершением консульских действий в Генконсульство могут обращаться граждане Республики Беларусь и иностранные граждане со всей территории Индии.

Вместе с тем граждане Беларуси, проживающие либо временно пребывающие на территориях штатов Махараштра, Гоа, Андхра-Прадеш, Керала, Тамилнад, Телингана, союзной территории Лакшадвип, в случае возникновения экстремальных ситуаций могут обращаться в Генконсульство круглосуточно по телефону +91 97115 20234. В случае возникновения подобных ситуаций в других регионах Индии рекомендуем обращаться в посольство Республики Беларусь в Индии по телефону +91 99994 66445.