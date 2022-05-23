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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МИНЗДРАВ БЕЛАРСИ УСИЛИЛ КОНТРОЛЬ В ПУНКТАХ ВЪЕЗДА В БЕЛАРУСЬ ИЗ-ЗА ОСПЫ ОБЕЗЬЯН
11:53 24.05.2022
Для предотвращения завоза в Беларусь «оспы обезьян» в пунктах пропуска на границе усилены меры санитарно-карантинного контроля. Об этом сообщил Минздрав Беларуси.
«Дополнительно проводится обучение медработников дифференциальной диагностике заболевания. Специалистами РНПЦ эпидемиологии и микробиологии ведется разработка тест-систем для своевременной диагностики заболевания», - говорится в сообщении ведомства.
В нем отмечается, что вероятность завоза данной инфекции в Беларусь оценивается, как низкая, в связи с отсутствием авиасообщения с большинством стран мира.
При этом в Минздраве отмечают, что «специальной вакцины от этой инфекции нет». Но благодаря ранее проводившейся «массовой вакцинации от натуральной оспы создана значительная иммунная прослойка, которая может помочь купировать распространение оспы обезьян, поскольку все поксвирусы дают хороший перекрестный иммунитет».
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