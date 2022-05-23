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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
РОССИЙСКИЕ ПОСТАВЩИКИ МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ 26-27 МАЯ ВСТРЕТЯТСЯ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ БЕЛАРУСИ
11:52 24.05.2022
Российский союз поставщиков металлопродукции совместно с Белорусской универсальной товарной биржей 26-27 мая проведут круглый стол «Рынок производства и потребления черных и цветных металлов в Республике Беларусь».
Как сообщает Российский союз поставщиков металлопродукции,в этом году 10-й юбилейный форум пройдет в Жлобине и Гомеле.
В программе мероприятия, кроме круглого стола, посещение Белорусского металлургического завода и ОАО «Гомсельмаш».
В форуме примут участие ведущие потребители металлопродукции из Беларуси, а также руководители и специалисты металлургических, металлоторговых компаний, сервисных металлоцентров, производителей металлоконструкций и изделий из различных регионов России и других стран.
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