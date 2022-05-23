Министерства юстиции Беларуси и Армении подписали соглашение о сотрудничестве. Документ подписан 23 мая 2022 года в рамках визита в Беларусь делегации Армении во главе с министром юстиции Кареном Андреасяном.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минюста Беларуси, в соглашении закреплены концептуальные направления взаимодействия по наиболее актуальным вопросам деятельности двух ведомств и механизмы их реализации.

В первый день визита в рамках прошедшего круглого стола армянской стороне был представлен белорусский опыт внесения изменений в Основной закон государства и осуществления конституционной реформы.

Кроме того, на круглом столе обсуждались вопросы перевода административных процедур в электронную форму и организации работы системы органов принудительного исполнения.

Один из вопросов, который волновал гостей, ­– использование на территории Армении нотариальных документов, выданных белорусскими нотариусами, и электронного апостиля. Видение данной проблемы и возможные пути выхода из нее предложила председатель Белорусской нотариальной палаты Наталья Борисенко. Заместитель министра юстиции Николай Старовойтов пояснил, что данный вопрос лежит в плоскости деятельности нескольких республиканских органов государственного управления и в обязательном порядке будут предприняты все шаги для его разрешения.

По итогам дискуссии министр юстиции Беларуси Сергей Хоменко заверил, что при непосредственном участии БНП будут учтены интересы наших государств, и уже к следующей встрече двух министров юстиции будет подготовлен соответствующий документ, который ляжет на стол для подписания.

Следующим пунктом в графике визита армянской делегации было посещение Многофункционального центра Белорусской нотариальной палаты и нотариального архива Минска и Минской области. На гостей произвели впечатление современные средства хранения архивных документов и дел: мобильные системы стеллажей, разработанные специально для защиты нотариальных документов от солнечного света, воздействия влаги и пыли, автоматические системы охраны и пожарной безопасности.

Завершится визит делегации Армении в Беларусь 24 мая.