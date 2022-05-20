Брестская область и китайская провинция Хубэй подписали план мероприятий по развитию торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества на 2022-2024 годы. Документ 20 мая подписали заместитель председателя Брестского облисполкома Дмитрий Городецкий и вице-губернатор провинции Хубэй Чжао Хайшань.

Как сообщает сайт СЭЗ «Брест», общение между представителями Брестской области и китайскими партнерами проходило в формате видеоконференции. Стороны обсудили вопросы развития совместной торговли, реализации инвестиционных проектов, установления прямых контактов между учреждениями здравоохранения, подготовки белорусских специалистов в китайских вузах и другие.

В процессе общения подчеркивалось то, что Брестский регион вызывает большой интерес у зарубежных инвесторов. На сегодняшний день здесь реализуются проекты с инвестициями 34 стран мира в объеме более 560 млн. долл. США. В области работает несколько предприятий с капиталом китайских компаний. Для иностранных инвесторов существуют преференции и льготы при строительстве производств в свободной экономической зоне «Брест» и в сельской местности.

Провинция Хубэй располагается в центральной части Китая: общая площадь составляет более 185 тысяч квадратных километров, население – около 60 миллиона человек. Основными отраслями промышленности являются машиностроение и автомобилестроение, металлургическая и текстильная промышленность. В столице провинции Ухане расположена штаб-квартира второго по величине производителя автомобилей в КНР – Dongfeng Motor Corporation. На территории провинции расположен индустриальный парк Wuhan Economic and Technological Development Zone.

Руководство регионов, деловые круги готовы и далее предпринимать совместные шаги, направленные на укрепление белорусско-китайских отношений, расширение дружественных связей и взаимного торгово-экономического сотрудничества между Брестской областью и провинцией Хубэй.