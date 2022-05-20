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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


В БЕЛАРУСИ ПРОШЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИРЖЕВОЙ ФОРУМ


10:27 23.05.2022

В Беларуси 17-19 мая 2022 г. проходил масштабный биржевой форум при участии руководителей и топ-менеджеров более чем 20 товарных и валютно-фондовых бирж стран Содружества Независимых Государств (СНГ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», форум, приуроченный к проведению общего годового собрания организаций-членов Международной ассоциации бирж стран СНГ (МАБ СНГ), стал одним из самых значимых мероприятий на биржевую тематику в Беларуси, собрав авторитетных экспертов в сфере биржевой торговли из 8 стран.

Безусловно, наиболее интересным и информационно насыщенным пунктом программы форума было пленарное заседание, состоявшееся 17 мая в Минске. Перед началом мероприятия участникам был продемонстрирован презентационный фильм о промышленном потенциале Беларуси и роли биржевого механизма в экономике страны, а с приветственными словами выступили: председатель правления БУТБ Александр Осмоловский, министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов, первый заместитель председателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ Леонид Анфимов и Исполнительный директор МАБ СНГ Алексей Куприн.

Пленарная часть форума состояла из трех тематических блоков, охвативших практически весь спектр вопросов, связанных с функционированием товарных и финансовых рынков стран СНГ. При этом с целью вовлечения аудитории в процесс обсуждения в рамках каждого блока проводилось интерактивное голосование, результаты которого выводились на экран по окончании дискуссии.

По традиции общее годовое собрание МАБ было посвящено анализу результатов деятельности ассоциации в предыдущем году, определению планов на текущий год и решению вопросов организационного характера. В частности, были заслушаны и обсуждены отчеты Исполнительной дирекции и Ревизионной комиссии, утвержден годовой отчет и бухгалтерский баланс, а также избран новый состав совета МАБ СНГ, в который вошел председатель правления БУТБ Александр Осмоловский.

Кроме того, в рамках биржевого форума состоялось заседание созданного при МАБ СНГ Комитета по товарным рынкам, где были рассмотрены возможные схемы работы единого биржевого товарного рынка Евразийского экономического союза, а также прошел «круглый стол» с участием крупнейших фондовых бирж стран Содружества, которые поделились информацией об успешно реализованных проектах и обменялись мнениями о перспективах развития биржевой торговли в СНГ.

В ходе визита в Беларусь руководители иностранных бирж также посетили центральный офис БУТБ, где имели возможность понаблюдать за работой маклеров в «биржевой яме» и ознакомиться с экспозицией Музея истории биржевой торговли.
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