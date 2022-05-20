МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ЛУКАШЕНКО ПРОВЕДЕТ В СОЧИ ПЕРЕГОВОРЫ С ПУТИНЫМ

15:39 20.05.2022 Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию, сообщает его пресс-служба. Согласно информации, в Сочи состоятся переговоры с Владимиром Путиным. Стороны подробно обсудят весь спектр тем белорусско-российского сотрудничества, ход выполнения правительствами двух стран ранее данных поручений. О проведении полноформатной встречи Лукашенко и Путин договорились в рамках саммита ОДКБ 16 мая в Москве.