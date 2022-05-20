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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ОБОЗНАЧЕНЫ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА БЕЛАРУСИ С АЗЕРБАЙДЖАНОМ: МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР, ПОСТАВКИ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ


14:50 20.05.2022

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым обозначил направления развития сотрудничества с этой республикой.

"Мы привезли с собой серьезный пакет предложений, который хотели бы представить на рассмотрение, чтобы заложить направления сотрудничества на ближайшую перспективу", - сказал он.

Премьер-министр подчеркнул, что долгосрочные партнерские и дружественные отношения Беларуси и Азербайджана создают благоприятный фон для развития взаимодействия, несмотря на происходящие в мире турбулентные процессы.

"В прошлом непростом для мировой экономики году мы смогли взять хорошую планку: товарооборот достиг $885,5 млн. Причем существует практически паритет в товарообороте, и это хорошо для платежного баланса обеих стран. В этом году небольшое проседание, но прошлый год был рекордным для двусторонней торговли. Думаю, что наша встреча поможет определить потенциал развития сотрудничества в сфере торговли и инвестиций и те проблемные вопросы, которые необходимо решить на уровне правительств, чтобы субъекты хозяйствования реализовывали совместные проекты", - отметил Роман Головченко, которого цитирует пресс-служба правительства.

По его словам, дополнительный импульс также могло бы придать скорейшее проведение заседания белорусско-азербайджанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Кроме прямой торговли очень важно реализовывать совместные кооперационные проекты в сфере промышленности, так как они приносят добавленную стоимость для обеих экономик, обратил внимание Роман Головченко. В пример эффективной модели взаимодействия он привел сотрудничество белорусских машиностроителей с Гянджинским автомобильным заводом. За годы совместной работы на базе этого предприятия произведено более 12 тыс. тракторов и свыше 4 тыс. других единиц техники.

"Считаем правильным движение в сторону создания на базе данного предприятия машиностроительного кластера с участием белорусских производителей другой техники, например, зерноуборочной, кормоуборочной. На этой же площадке могли бы выпускаться прицепные агрегаты к сельхозтехнике, электробусы", - предложил премьер-министр.

Он также обратил внимание на продовольственную проблему в мире.

"Конечно же, необходимо уделять особое внимание этой теме и обеспечивать продовольственную безопасность Беларуси и Азербайджана. Мы заинтересованы как в развитии своих поставок в Азербайджан (молочной, мясной продукции), так и в поставках азербайджанской плодоовощной продукции в Беларусь", - добавил глава белорусского правительства.

Белорусские предприятия в эти дни представляют свою продукцию на международных выставках Caspian Agro и Inter Food в Баку.

В 2021 году товарооборот Беларуси и Азербайджана составил $885,5 млн и в сравнении с 2020 годом вырос в 1,9 раза. Экспорт составил $478 млн (рост в 2,5 раза). Сальдо положительное. Основными статьями белорусского экспорта в Азербайджан в прошлом году стали несамоходные, моторные железнодорожные или трамвайные вагоны, тракторы, древесноволокнистые плиты, сливочное масло, лекарственные средства, мебель, турбореактивные и турбовинтовые двигатели, газовые турбины, лесоматериалы, говядина и иная продукция. Из Азербайджана в 2021 году импортировались томаты, крепкие спиртные напитки, приготовленные или консервированные фрукты и орехи, свежие фрукты, фруктовые и овощные соки, мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, картофель, глины и другие товары.

В 2021 году объем внешней торговли услугами составил $23 млн (118,7% к уровню 2020 года). Экспорт белорусских услуг - $17,1 млн (112,4%).

В Азербайджане создано 5 собственных субъектов товаропроводящей сети и 45 дилеров, представляющих более 50 белорусских предприятий. На базе ПО "Гянджинский автомобильный завод" действует совместное сборочное производство тракторной техники.

С 2017 года в Минске работает Торговый дом Азербайджана, которому предоставлен льготный режим по поставке продовольственной группы товаров на белорусский рынок.
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