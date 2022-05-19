МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

БЕЛАРУСЬ И НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ В ЯНВАРЕ-МАРТЕ УВЕЛИЧИЛИ ТОВАРООБОРОТ НА 14%

13:07 20.05.2022 Министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло 19 мая 2022 года провел переговоры с делегацией Нижегородской области Российской Федерации во главе с вице-губернатором Андреем Саносяном. Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, стороны обсудили вопросы наращивания взаимных поставок продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, сотрудничество в сфере науки и аграрного образования, семеноводства, животноводства. Министр также пригласил российских коллег принять участие в выставке «Белагро-2022». Нижегородская область занимает 14 место по товарообороту Республики Беларусь с регионами Российской Федерации. Так, общий товарооборот продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем в январе-марте 2022 года составил $17,9 млн и вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В том числе экспорт составил $13,6 млн (108,9%), импорт – $4,3 млн (131,6%).