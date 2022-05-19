Генеральный директор ОАО УКХ «Бобруйскагромаш» В. Филатов и соучредитель ГК «Агат» А. Маковей подписали 19 мая 2022 года дилерское соглашение о реализации белорусской сельскохозяйственной техники в Нижегородскую область.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО УКХ «Бобруйскагромаш», заключен и первый контракт на поставку комплекса машин для кормозаготовки.

Кроме того, ГК «АГАТ» станет и первым официальным сервисным центром холдинга «Бобруйскагромаш» в Нижегородской области, а на ближайшую перспективу на базе данной организации запланирован шоу-рум и постоянная выставка техники.

В проработке с нижегородским партнером - крупные проекты на поставку сельскохозяйственной техники, а в перспективе возможна организация сборочного производства.