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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА В СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ВОРОНЕЖЕ
09:06 20.05.2022
Возможности для бизнеса в СЭЗ «Гродноинвест» представлены 19 мая 2022 г. в рамках визита делегации Гродненской области в Воронеж (Россия).
Как сообщает сайт СЭЗ, начальник отдела внешнеэкономической деятельности СЭЗ «Гродноинвест» Денис Шулейко представил инвестиционные возможности в СЭЗ для российских бизнес-кругов.
Кроме того, были представлены торгово-экономическое сотрудничество и производственная кооперация с предприятиями-резидентами «Гронитекс», «Биоком», «Биоком Технология» и др. В своем выступлении спикер подчеркнул потенциал сотрудничества в сферах машиностроения и агропромышленности, а также представил инвестиционные идеи.
В этот же день состоялась контактно-кооперационная биржа с участием воронежских и гродненских деловых кругов. Далее программой запланирована рабочая встреча делегации Гродненской области с руководством индустриального парка «Масловский», которая состоится 20 мая.
В 2021 году товарооборот СЭЗ «Гродноинвест» с Российской Федерацией составил более $1 млн . Всего за период функционирования СЭЗ «Гродноинвест» из России привлечено свыше $400 млн инвестиций, что составляет 19% общего объема поступивших иностранных инвестиций. В СЭЗ «Гродноинвест» осуществляют деятельность 7 предприятий-резидентов с капиталом из Российской Федерации.
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