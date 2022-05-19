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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ОБЕСПОКОЕНА ПОЛИТИЗАЦИЕЙ РАБОТЫ МТФ - МИНТРАНС
17:58 19.05.2022
Заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси Сергей Дубина в формате видеоконференции принял участие в Международном транспортном форуме, который сегодня состоялся в Лейпциге.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, в своем выступлении он отметил, что Миссия МТФ состоит в том, чтобы способствовать более глубокому пониманию роли транспорта в экономическом росте, экологической устойчивости и социальной интеграции. Вместе с тем в последние месяцы МТФ пытается действовать как авторитет и аналитический центр не только по транспортной политике. В связи с чем Беларусь выражает серьезную обеспокоенность политизацией работы МТФ, что, в свою очередь, противоречит Миссии организации и наносит ущерб мировой транспортной системе.
«По причинам, далеким от транспортной отрасли, вводятся санкции и ограничения на осуществление международных перевозок. Вынужденное использование новых логистических схем увеличивает стоимость фрахта, время доставки и усложняет процедуры пересечения границ. Ограничения на перевозки отдельных видов грузов также касаются и железнодорожного транспорта, вынуждая увеличивать протяженность маршрутов и сроки поставки экспортных товаров», – сказал Сергей Дубина.
Он также добавил, что облетая нашу страну, авиакомпании всего мира увеличивают протяженность маршрутов, наращивают количество выбросов СО2 и повышают стоимость перевозки, что непосредственно сказывается на пассажирах и экологии планеты.
В заключение Сергей Дубина выразил уверенность, что работа МТФ будет способствовать появлению новых идей в области совершенствования процессов на транспорте, способствующих созданию эффективной и экологичной транспортной системы.
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