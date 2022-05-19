ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
19.05.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ ОБЕСПОКОЕНА ПОЛИТИЗАЦИЕЙ РАБОТЫ МТФ - МИНТРАНС


17:58 19.05.2022

Заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси Сергей Дубина в формате видеоконференции принял участие в Международном транспортном форуме, который сегодня состоялся в Лейпциге.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, в своем выступлении он отметил, что Миссия МТФ состоит в том, чтобы способствовать более глубокому пониманию роли транспорта в экономическом росте, экологической устойчивости и социальной интеграции. Вместе с тем в последние месяцы МТФ пытается действовать как авторитет и аналитический центр не только по транспортной политике. В связи с чем Беларусь выражает серьезную обеспокоенность политизацией работы МТФ, что, в свою очередь, противоречит Миссии организации и наносит ущерб мировой транспортной системе.

«По причинам, далеким от транспортной отрасли, вводятся санкции и ограничения на осуществление международных перевозок. Вынужденное использование новых логистических схем увеличивает стоимость фрахта, время доставки и усложняет процедуры пересечения границ. Ограничения на перевозки отдельных видов грузов также касаются и железнодорожного транспорта, вынуждая увеличивать протяженность маршрутов и сроки поставки экспортных товаров», – сказал Сергей Дубина.

Он также добавил, что облетая нашу страну, авиакомпании всего мира увеличивают протяженность маршрутов, наращивают количество выбросов СО2 и повышают стоимость перевозки, что непосредственно сказывается на пассажирах и экологии планеты.

В заключение Сергей Дубина выразил уверенность, что работа МТФ будет способствовать появлению новых идей в области совершенствования процессов на транспорте, способствующих созданию эффективной и экологичной транспортной системы.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.05.2022
валюта курс
EUR 2.6487
USD 2.5195
RUB 3.9620
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.05.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6212 -0.0275
USD 2.5043 -0.0152
RUB 3.9928 +0.0308
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.05.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6650 2.6850
USD 2.5330 2.5600
RUB 3.1000 3.9800
подробнее

Конвертация в банках
на 19.05.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0500 1.0660
EUR/RUB 67.0000 86.0000
USD/RUB 63.5000 81.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте