Администрация СЭЗ «Брест» и Пилотной зоны регионального торгово-экономического сотрудничества «Китай-ШОС» (КНР) подписали меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает сайт СЭЗ, в документе, подписание которого состоялось 18 мая на форуме деловых контактов «Брест-2022», констатируется, что администрация СЭЗ «Брест» и администрация Пилотной зоны регионального торгово-экономического сотрудничества «Китай-ШОС» будут активно взаимодействовать в целях решения текущих и перспективных задач. В пределах своей компетенции стороны будут осуществлять консультации по вопросам развития экспортно-импортной деятельности.

Стороны поспособствуют продвижению инвестиционных возможностей друг друга и окажут содействие в организации и проведении международных мероприятий, в том числе выставок, форумов, семинаров проектов, презентаций, как на территории Республики Беларусь, так и Китайской Народной Республики.