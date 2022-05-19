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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СЭЗ «БРЕСТ» И ПИЛОТНАЯ ЗОНА «КИТАЙ-ШОС» ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
16:47 19.05.2022
Администрация СЭЗ «Брест» и Пилотной зоны регионального торгово-экономического сотрудничества «Китай-ШОС» (КНР) подписали меморандум о сотрудничестве.
Как сообщает сайт СЭЗ, в документе, подписание которого состоялось 18 мая на форуме деловых контактов «Брест-2022», констатируется, что администрация СЭЗ «Брест» и администрация Пилотной зоны регионального торгово-экономического сотрудничества «Китай-ШОС» будут активно взаимодействовать в целях решения текущих и перспективных задач. В пределах своей компетенции стороны будут осуществлять консультации по вопросам развития экспортно-импортной деятельности.
Стороны поспособствуют продвижению инвестиционных возможностей друг друга и окажут содействие в организации и проведении международных мероприятий, в том числе выставок, форумов, семинаров проектов, презентаций, как на территории Республики Беларусь, так и Китайской Народной Республики.
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