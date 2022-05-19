Беларусь и Китай приступят к выполнению международных грузовых автоперевозок. Переговоры между транспортными ведомства двух стран прошли в режиме видеоконференции.

Белорусскую делегацию возглавили заместитель министра транспорта Сергей Дубина и начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Беларуси Андрей Гладкий. Руководителем с китайской стороны выступил заместитель директора Департамента транспортного обслуживания Министерства транспорта КНР г-н Ху Хуапин.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, на заседании белорусско-китайской совместной комиссии по международным автомобильным перевозкам обсуждались детали запуска пилотного проекта по выполнению движения грузов по маршруту Китай-Беларусь-Китай. В рамках его реализации стороны достигли договоренности об обмене 1000 разрешений, из которых 500 – разрешения на перевозки в/из третьих стран, 500 – транзитные.

В целом на заседании обсуждался широкий круг вопросов взаимодействия Беларуси и Китая в сфере транспорта. Прежде всего речь шла о практической реализации подписанного в 2019 году правительствами Беларуси и КНР соглашения о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов.