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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МТЗ ПОСТАВИТ В АЗЕРБАЙДЖАН 950 МАШИНОКОМПЛЕКТОВ
13:36 19.05.2022
Минский тракторный завод подписал контракт с Гянджинским автозаводом в Азербайджане на поставку 950 машинокомплектов. Об этом сообщает Telegram-канал правительства Беларуси.
Согласно информации, сумма контракта составляет более $15 млн.
Документ подписан в рамках визита делегации Беларуси во главе с премьер-монстром Романом Головченко в Азербайджан.
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