МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

МТЗ ПОСТАВИТ В АЗЕРБАЙДЖАН 950 МАШИНОКОМПЛЕКТОВ

13:36 19.05.2022 Минский тракторный завод подписал контракт с Гянджинским автозаводом в Азербайджане на поставку 950 машинокомплектов. Об этом сообщает Telegram-канал правительства Беларуси. Согласно информации, сумма контракта составляет более $15 млн. Документ подписан в рамках визита делегации Беларуси во главе с премьер-монстром Романом Головченко в Азербайджан.